「お母さまのお着物を…」三田寛子さん長男・中村橋之助さん（29）が元乃木坂46・能條愛未さん（31）と婚約　舞台で“夫婦”演じ交際

10日午後2時、中村芝翫さんと三田寛子さんの長男・中村橋之助さん（29）が婚約したことを発表しました。

10日午後、都内のホテルで行われた記者会見。

登壇したのは、歌舞伎界のホープ、四代目・中村橋之助さんです。

俳優の能條愛未さん（31）と婚約したことを発表しました。

四代目・中村橋之助さん：

このたび、私、中村橋之助と能條愛未は婚約いたします運びと相成りましたことをここにご報告いたします。

1995年、当時三代目・中村橋之助さんと三田寛子さんの間に3兄弟の長男として誕生した橋之助さん。

人間国宝、七代目・中村芝翫さんが祖父という歌舞伎一家に生まれました。

2015年、四代目・中村橋之助を襲名しました。

そして、襲名から約10年、婚約したことを発表しました。

お相手は乃木坂46の初期メンバー・能條愛未さん。

2018年にグループを卒業後、俳優として活躍しています。

2人は2021年に舞台で夫婦を演じたことをきっかけに交際に発展したといいます。

能條愛未さん：

このお着物はお母さまのでして、お母さまが婚約会見のときに着られていたお着物を私も本日、着用させていただきました。

34年前、橋之助さんの母・三田寛子さんが着用したものだそうです。

四代目・中村橋之助さん：

祖父・芝翫が母のために選んだ着物だそうで、一生懸命頑張らないとなという気持ちになりました。

挙式・披露宴は2026年初夏を予定しているということです。