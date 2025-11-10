秋のゲリラ豪雨…都内で天気急変　調布市で大粒の「ひょう」、お台場も突然の雨　都心は20.7℃から14.5℃に急降下

バチバチと音を立てながら地面に降り注いでいるのは「ひょう」とみられる氷の塊です。

映像は10日正午過ぎ、東京・調布市で撮影されました。

ひょうとみられるものが降る映像は調布市の別の場所でも撮影されていました。

関東では寒冷前線の通過に伴い、大気の状態が不安定となり、正午過ぎに天気が急変。

都内を中心にゲリラ豪雨に見舞われました。

東京・台場でも、頭にジャケットをかぶせながら移動している人の姿が見られ、傘を持っている人はほとんどいませんでした。

突然の雨に親子連れも大慌て。

お父さんが子供を1人抱いて、その脇では、お姉ちゃんでしょうか、女の子が一生懸命走る姿も見られました。

雨がしのげる場所まで懸命に走って向かう様子はあちらこちらで見られました。

一方、JR三鷹駅前では、突然の豪雨に駅の利用者らは皆足を止め、雨が過ぎ去るのを待っていました。

10日の東京都心の最高気温は正午過ぎに観測した20.7度。

その後、ゲリラ豪雨によって気温は14.5度まで急降下。

これからの時間帯は北風が強まり、さらに気温が下がるため体調管理に注意が必要です。