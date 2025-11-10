ベトナム語で「ブルー・ライト・ヨコハマ」を熱唱する黒岩知事（ユーチューブの映像から）

神奈川県の黒岩祐治知事は１１日からベトナム訪問を控え、日本で制作された楽曲「Ｊ─ＰＯＰ」を同国で普及させようと、「Ｋｕｒｏｒｉｎ」名義で歌手デビューを果たした。歌手と俳優を兼ねたミュージックビデオに出演し、普段から勉強しているベトナム語でヒット曲「ブルー・ライト・ヨコハマ」を熱唱している。

「ベトナムでは（韓国の）Ｋ─ＰＯＰばかり。Ｊ─ＰＯＰが入ってないのが悔しい」と自らマイクを握った。県庁本庁舎の屋上や日本大通り、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区などミナト横浜の街並みをバックにロケを行った。

歌の指導をはじめ、ミュージックビデオの制作は全てベトナム人スタッフが担当し、公費は使われていないという。

知事は２０１５年から県とベトナムの交流イベント「ベトナムフェスタ」を開催するなど親交を深めている。ベトナム訪問は公務で１７日まで。現地で映像を流すなどしてプロモーションを図るという。ミュージックビデオはユーチューブ（https://www.youtube.com/watch?v=9qsoLMn4-F8）で公開されている。