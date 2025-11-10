丸山桂里奈、玄米黒米使った「今日のお弁当」披露「健康考えてる」「栄養満点」に反響 ダイエット公表していた
【モデルプレス＝2025/11/10】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳サッカー元日本代表おかずたっぷり弁当
丸山は、「今日のお弁当」と言葉を添えて、手作りのお弁当を披露。丸々としたおにぎりには「おにぎり梅 玄米黒米」、おかずには「たまねぎトマトソース」「いつものひき肉炒め」「たまごやき」と説明が添えられている。
この投稿に、ファンからは「健康考えてる」「栄養満点」「おにぎり食べ応えありそう」「食べてみたい」「お弁当を手作り尊敬」といったコメントが寄せられている。
丸山は5日、自身のYouTubeチャンネルにて、サッカー現役時代より約15キロ体重が増加しており、ダイエットを始めたと公表。「運動は体重落ちてからじゃないと膝にすごい負担がかかるから」と現在は食事制限のみで「もう少し痩せてから運動する」と語っていた。（modelpress編集部）
