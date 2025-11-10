TWICEサナ、美デコルテ＆美脚が圧巻 オーストラリア公演オフショットにファンうっとり「圧倒的」「女神様」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/11/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が10日、自身のInstagramを公開。ワールドツアーでのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳TWICEメンバーの圧巻美ボディ
11月8日〜9日、ワールドツアー「TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR」のオーストラリア・メルボルン公演を開催したTWICE。サナは「Melbourne」と言葉を添え、同公演でのオフショットを多数公開した。マイクをつけたままおどけた表情を見せている写真や、ベアトップ衣装のフィッティングの際のショットでは、ピッタリとした衣装で美しいボディラインが際立っており、華奢なデコルテとスラリとした長い脚がのぞいている。
この投稿は「女神様」「圧倒的美」「なんて美しいの」「うっとりするほど綺麗」「輝いてる」「理想のスタイル」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
