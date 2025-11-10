人気K-POPスター、嵐・松本潤＆GENERATIONS佐野玲於との密着ショットに反響続々「どういう繋がり？」「意外すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/10】ボーイズグループ・GOT7（ガットセブン）のJackson Wang（ジャクソン・ワン）が2025年11月9日、Instagramを更新。嵐の松本潤らとのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】松潤、31歳韓国スターに抱きつかれ驚き
同月6日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにてワールドツアー「MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026」の日本公演を開催したジャクソン。今回、「TOKYO」と添え、日本でのオフショットを投稿した。松本にハグをする密着ショットを公開。さらに、2023年にパリで開催されたルイ・ヴィトンのファッションショーにて共演したGENERATIONS・佐野玲於と肩を組む姿も披露している。
この投稿を受け、ファンからは「すごい世界線」「どういう繋がり？」「意外すぎる」「交友関係広い」「眼福」「日本楽しんでくれて嬉しい」などと反響が上がっている。
ジャクソンは、GOT7の香港出身メンバー。現在は中国を拠点にグローバルな活動を行っている。2024年には「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024（以下：コーチェラ）」に出演。共演したNumber_i（ナンバーアイ）平野紫耀との仲睦まじい様子が話題に。2025年4月には、Number_iとタッグを組んだ楽曲「GBAD (Number_i Remix)」を配信リリースしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松潤、31歳韓国スターに抱きつかれ驚き
◆ジャクソン・ワン、松本潤とハグ
同月6日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにてワールドツアー「MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026」の日本公演を開催したジャクソン。今回、「TOKYO」と添え、日本でのオフショットを投稿した。松本にハグをする密着ショットを公開。さらに、2023年にパリで開催されたルイ・ヴィトンのファッションショーにて共演したGENERATIONS・佐野玲於と肩を組む姿も披露している。
◆ジャクソン・ワンの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「すごい世界線」「どういう繋がり？」「意外すぎる」「交友関係広い」「眼福」「日本楽しんでくれて嬉しい」などと反響が上がっている。
ジャクソンは、GOT7の香港出身メンバー。現在は中国を拠点にグローバルな活動を行っている。2024年には「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024（以下：コーチェラ）」に出演。共演したNumber_i（ナンバーアイ）平野紫耀との仲睦まじい様子が話題に。2025年4月には、Number_iとタッグを組んだ楽曲「GBAD (Number_i Remix)」を配信リリースしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】