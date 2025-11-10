「back-to-back」の意味は？スポーツニュースで見かけるかも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「back-to-back」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、スケジュールや出来事が休みなく続く場面での表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「連続して、立て続けに」でした！
「back-to-back」は「連続して、立て続けに」という意味のフレーズです。
会議やイベントが間をあけずに続くとき、またはスポーツの連勝・連覇を表すときに使われます。
「I watched 2 movies back-to-back last night.」
（昨日の夜、映画を二本連続で観ました）
「back-to-back wins（連覇）」のように、形容詞と副詞どちらでも使えます。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
