「back-to-back」の意味は？スポーツニュースで見かけるかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「back-to-back」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、スケジュールや出来事が休みなく続く場面での表現です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「連続して、立て続けに」でした！ 「back-to-back」は「連続して、立て続けに」という意味のフレーズです。 会議やイベントが間をあけずに続くとき、またはスポーツの連勝・連覇を表すときに使われます。 「I watched 2 movies back-to-back last night.」

（昨日の夜、映画を二本連続で観ました） 「back-to-back wins（連覇）」のように、形容詞と副詞どちらでも使えます。 あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部