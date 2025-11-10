中国にも特殊詐欺拠点か。リクルーターとみられる男女を含む3人が逮捕されました。

【写真を見る】中国にも特殊詐欺の拠点か 警察官になりすまし中国から埼玉県の男性に電話をかけ現金をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑い “リクルーター”とみられる男女含む3人を逮捕

逮捕されたのは、中国籍で岐阜市の無職・呂明峰容疑者（35）と岐阜市の会社員・坂口篤子容疑者（63）、それに愛知県稲沢市のアルバイト・青木真樹容疑者（37）です。

警察によりますと3人はことし8月、警察官になりすまして中国から埼玉県の男性に電話をかけ、現金をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑いがもたれています。警察は3人の認否を明らかにしていません。



青木容疑者は、知人の坂口容疑者から「いい仕事がある。座って電話をかけるだけで月50万円～60万円稼げる」と誘われ中国に渡航。呂容疑者の案内で現地の詐欺拠点に連れられ、ほかの日本人の「かけ子」とともに朝から晩まで電話をかけ続けていたということで、警察が拠点の実態を調べています。