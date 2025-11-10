「めっちゃお得」卵の高値続く中、「詰め放題」や「つかみ取り」に行列…野菜の詰め放題も　大根は3割安で大きさは1.5倍に

東京・八王子市の卸売センターにできた行列。

多くの人が熱中していたのは「卵の詰め放題」です。

東京の1kgあたりの平均卸売価格は、Mサイズで335円と高値が続いている卵。

「野口鶏卵」では、毎週土曜日に詰め放題を開催。

Mサイズより小さいSSサイズですが、700円で50個近くゲットすることができるのです。

詰め放題参加からは「多分58個ぐらいかな」「筋トレしているのでうれしいです」などの声が聞かれました。

卵目当ての行列は千葉県のイベント会場でも。

にぎわっていたのは“卵のつかみ取り”。

1回100円でゴルフボールをつかんだ数の地元産卵を獲得。

5人が挑戦した家族は「（全部で）48個くらいかな」「すごくない500円だよ。卵めっちゃ高い。もう1パック多分300円超えてるので、めっちゃお得」と話しました。

会場では野菜の詰め放題も実施。

高騰するジャガイモやニンジン約230kgが用意されましたが、30分ほどで終了となりました。

秋も深まり、これからますます恋しくなるアツアツのおでん。

その代表具材といえば大根です。

10日、都内のスーパーでは次から次へと大根を手にする客の姿が。

大根購入者は「ボリュームが全然違います去年と」「大きくて良い大根だなと。安いです」と話します。

10月に比べて3割ほど値下がり。

さらにサイズは2024年の1.5倍と巨大化しているといいます。

スーパーアキダイ・秋葉弘道社長は「気温が落ち着いて、最近は非常に生育が良い状況になった。いま大体大きいやつで税込み170円ですけど、（今後）多分100円くらいになってくると思います」と話しています。