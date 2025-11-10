未明に高校2年生の「愛車」持ち去る　千葉・市原市で2人組の“バイクドロボー”　約85万円…父親に金を借り9月に納車されたばかり

千葉・市原市の住宅で目撃されたのは、未明に現れた2人組の人物。

家の前を通り過ぎたかと思いきや、再び現れバイクにかけられたシートを外し持ち去ります。

その2分後、再び戻ってきた2人組が工具のようなものをバイクに突き立てるとライトが点灯します。

そして、そのまま持ち去っていったのです。

盗まれたのは、2025年7月に免許を取ったばかりの高校2年生のバイク。

父親からお金を借り、約85万円で購入し、9月に納車されたばかりだったといいます。

被害に遭った高校生：

バイクをいじろうとして見に行ったらなくなっていて、盗まれたことがわかったときは混乱しました。

犯行当時、映像には盗んだ2人がしきりに上のほうを見る様子が確認できますが、この時の状況について、盗まれた高校生の母親は「犯人がチラチラ斜め上を見ているのは息子の部屋だったので、息子のバイクだとわかっていて様子をうかがっていたのかもしれません」と話します。

ほぼ毎日乗っていたという大事なバイクが盗まれたことについて、被害に遭った高校生は…。

被害に遭った高校生：

怒りもありますが、ショックの方が大きいです。早く返してほしい。

警察は、窃盗事件として捜査しています。