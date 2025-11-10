女優の井桁弘恵（28）が10日、品川インターシティで、「品川国際映画祭 オープニングセレモニー」に、本郷奏多（34）とともに登壇した。

7回目の開催となった品川国際映画祭。井桁は、2018年より主催企業の日鉄興和不動産株式会社のCMに出演しており、恒例行事となった登壇に「毎回呼んでいただけるのがありがたいです。毎年の風物詩のようなイベントで、帰ってきた感じがあります」と笑顔を見せた。

映画祭でも上映される同企業のブランデッドムービー「I THINK」にも出演しており、役柄は中堅社員だったことから「落ち着いた雰囲気とガッツを意識しました」と役作りを明かした。

本来は5分のムービーのはずが内容の濃さから15分になったことも判明し「自分が見ても引き込まれるような作品で、15分に感じなかったです」とアピールした。

イベントでは本郷とイルミネーションの点灯式も行い、2人のカチンコを合図に会場の木々が光り輝いた。

短編映画を上映する同映画祭にちなみ、短くても大切にしていることを聞かれると「お風呂をためている時間に一眠りしちゃうこと」と話した。直前に「5分の移動があれば4分50秒寝れる」と話した本郷に驚いていたため、本郷から「だいたい一緒じゃない」と鋭いツッコミを受け、大きく口を開けて笑った。

風呂が沸くまでの時間は「絶妙な時間」だといい、「ソファでゴロンとしていると気がついたら2時間くらい。今日も寝ちゃったなあって思いながら深夜にお風呂に入ります」と笑顔で話した。