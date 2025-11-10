老後に行きたいと思う「山梨県の温泉地」ランキング！ 2位「山中湖温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
忙しい毎日の中でふと「いつかゆっくり温泉に浸かりたい」と思う瞬間、ありませんか？ 静かな湯けむりに包まれ、美しい自然や地元の味覚を楽しむ--そんな穏やかな時間は、まさに理想の“老後のごほうび”。人生の節目に訪れたい温泉地として、多くの人が憧れる場所とは一体どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に、老後に行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に行きたいと思う「山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「富士山をみながら、ゆっくり浸かりたいから」（20代女性／北海道）、「少し賑やかさからはずれたところで過ごしたいから」（30代女性／神奈川県）、「富士五湖の中でも静かで落ち着いた環境で、湖と富士山の眺めが美しく、四季を感じられるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「富士山を望む絶景と湖畔の静けさが魅力の河口湖温泉は、老後に訪れたい憧れの地です」（60代男性／広島県）、「富士山を眺めながら温泉に入れる宿が多いことや、好きな音楽と森の美術館がある為です」（30代女性／千葉県）、「富士山を眺めながらのんびり過ごせる点が最大の魅力。湖畔の散歩など、無理のない運動も楽しめ、老後の健康維持にも良い環境だと思います」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：山中湖温泉／86票山梨県南都留郡山中湖村に位置する温泉地は、富士五湖の1つ山中湖に近接し、富士山に最も近い湖畔の温泉として知られます。高原の環境にあり、紅富士の湯などでは雄大な富士を一望できる絶景の露天風呂があります。
1位：河口湖温泉／114票山梨県富士河口湖町にある河口湖は、富士五湖の中でも旅館やホテルが湖畔沿いに立ち並ぶ、観光拠点として最適なメインエリアです。この地は世界文化遺産である富士山の構成資産に囲まれ、多くの宿が雄大な富士の景色を楽しめるロケーションにあります。
