元乃木坂46・能條愛未、中村橋之助との電撃婚！ 和装ツーショットに反響。舞台での共演後4年半付き合う
俳優の能條愛未さんは11月10日、自身のInstagramを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助さんとの結婚を発表し、和装でのツーショットを公開しました。さらに同日には、婚約会見も開かれています。
【写真】能條愛未＆中村橋之助、和装で寄り添う婚約ショット！
同日、橋之助さんも自身のInstagramアカウントで、能條さんとの写真を公開しました。ファンからは、「橋之助さんご婚約おめでとうございます」「末永〜くお幸せににね」「素敵な毎日でありますよう」と祝福の声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
結婚を発表能條さんは投稿に写真2枚と画像1枚を掲載。写真の1枚目には、和装姿で穏やかに語り合う様子の2人が収められています。また画像には、連名での結婚発表コメントも載せられており、その経緯や意気込みが語られています。
婚約会見も！同日、能條さんと橋之助さんは東京・ホテルニューオータニで婚約会見を開きました。2人は舞台での共演後に付き合い、4年半の月日を一緒に過ごしてきたようです。これから幸せな結婚生活を過ごしてほしいですね。
