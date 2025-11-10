蒼井翔太と七海ひろきによるコラボレーションライブの模様を収めたBlu-ray『蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”』が、2026年2月4日にオンラインショップ キンクリ堂限定でリリースされる。

本作には、9月6日に東京 Kanadevia Hallにて開催したコラボレーションライブの夜公演を収録。前半を“DRAMA PART”、後半を“LIVE PART”と題した2部構成となっており、“DRAMA PART”では、コラボミニアルバム『METEORA』収録のリード曲「CosmoS」のMVからつながる世界線のストーリーを展開。砂漠化してしまった地の星で、再び花を咲かせようと孤独に研究を続ける青年 アオ（蒼井翔太）と、宇宙船の事故により乗組員が壊滅し、たった一人で宇宙空間を漂流している風の星出身の青年 ウミ（七海ひろき）の出会いと交流、そして歌を通して共に運命に立ち向かう姿が描かれた。

後半の“LIVE PART”は、水樹奈々×T.M.Revolutionの「革命デュアリズム」から幕を開け、ソロ曲やお互いの楽曲のカバー、七海の「It’s My Soul」、蒼井の「BAD END」をコラボ歌唱。本作には本編に加え、映像特典としてメイキングムービーも収録される。

また、本作は台本付きライブフォトブックとアクリルスタンド2体セットも付属した仕様となっており、購入者特典や早期予約特典も決定している。詳細は特設サイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）