ディズニーストア「WHITE POOH」発売！ マフラー姿の“スーパービッグサイズぬいぐるみ”も用意
『くまのプーさん』の冬の人気シリーズ「WHITE POOH」が、11月14日（金）から、全国の「ディズニーストア」などで順次発売。一部店舗と公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では、11月11日（火）より順次先行販売する。
【写真】立体的なプーさんデザインがかわいい！ 「トートバッグ」など商品一覧
■ランピーの限定ぬいぐるみも
今回“100エーカーの森の初雪”をテーマに登場するのは、プーさんと仲間たちが降り注ぐ雪を嬉しそうに眺めていたら、いつの間にか雪が積もって真っ白になってしまうストーリーを表現した、描き起こしアート使用のコレクション。
ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンには、プーさん、ピグレット、イーヨーがラインナップされ、雪のように真っ白なふわもこ素材のボディに、“雪が積もる前の姿”が包まれた楽しい仕掛けを楽しめる。
また、マフラー姿のプーさんが立体的にあしらわれた手袋やトートバッグ、ルームブーツ、ティッシュボックスカバーなど、おでかけ時もおうち時間でもほっこり心温まるアイテムが勢ぞろい。
さらに、一部店舗とオンラインストア限定で、高さ約81cmの“スーパービッグサイズ”のぬいぐるみが登場するほか、オンライン限定で頬をピンク色に染めたランピーのぬいぐるみも展開され、ファンには見逃せないコレクションとなっている。
【写真】立体的なプーさんデザインがかわいい！ 「トートバッグ」など商品一覧
■ランピーの限定ぬいぐるみも
今回“100エーカーの森の初雪”をテーマに登場するのは、プーさんと仲間たちが降り注ぐ雪を嬉しそうに眺めていたら、いつの間にか雪が積もって真っ白になってしまうストーリーを表現した、描き起こしアート使用のコレクション。
また、マフラー姿のプーさんが立体的にあしらわれた手袋やトートバッグ、ルームブーツ、ティッシュボックスカバーなど、おでかけ時もおうち時間でもほっこり心温まるアイテムが勢ぞろい。
さらに、一部店舗とオンラインストア限定で、高さ約81cmの“スーパービッグサイズ”のぬいぐるみが登場するほか、オンライン限定で頬をピンク色に染めたランピーのぬいぐるみも展開され、ファンには見逃せないコレクションとなっている。