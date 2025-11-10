¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¶¦±é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×º´Æ£·ò¡¢ÂæÏÑ¤ÇàÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡Ö¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÇç½ºÖ÷¿ÀÀçÁÈ¹ç¡×
ÂæÏÑ¤Ç¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È¤Ï...
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂæÏÑ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÇÐÍ¥¡¦µö¸÷´Á(¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ï¥ó)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖThanks¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢µö¸÷´Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢µö¸÷´Á¤«¤é¡Ö¤´À®¸ù¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²ÖÂ«¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¶¦±é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÇç½ºÖ÷¿ÀÀçÁÈ¹ç(¤Ê¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»)¡×¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖTENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh¡×¤ÇÃ±ÆÈ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î8Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£