¡¡ÅìÁ°Æ¬7ËçÌÜ¤ÎÈþ¡Ê¤Á¤å¤é¡Ë¥Î³¤¡Ê32¡Ë¡á²­Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¡á¤¬¡¢ËëÆâ¤Î­à¤´Åö½êÀª­á¤ÇÍ£°ì¤ÎÏ¢¾¡È¯¿Ê¤À¡£

¡¡Ç®³¤ÉÙ»Î¤ËÂÐ¤·¤Æº¸Á°¤ß¤Ä¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯É¬¾¡¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¤Ç¤¿¤°¤Ã¤ÆÆÍ¤­Íî¤È¤·¡£¡ÖÆ§¤ß¹þ¤á¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡½êÂ°¤¹¤ëÌÚÀ¥Éô²°¤ÏºòÇ¯¤Þ¤ÇÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ë½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¸©¶­¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëº´²ì¸©´ð»³Ä®¤ÎÂí¸÷ÆÁ»ûÆâ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤Î½É¼Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤´Ä¶­¤é¤·¤¤¡£¡Ö»³¤Î¾å¤ÇÉáÄÌ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï·÷³°¡×¡Ö¡Ê½É¼Ë¤ÎÁ°¤Î¡Ëºä¤Ï30ÅÙ¡£¤ß¤ó¤Ê¼«Å¾¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¬Ã¯¤âÅÐ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡Ö»³¤´¤â¤ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Ï¢¾¡È¯¿Ê¡£¿·¤¿¤Ê½É¼Ë¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£