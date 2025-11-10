¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤º¤Ã¤È20Âå¤À¤È¡Ä¡×ÀïÂâ¹¥¤¥¢¥Ê¡¢42ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö¼ã²á¤®¤Ã¡×ÌÈµö¸ø³«¤ÇSNSÁûÁ³
¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¼Ì¿¿¡¢À®¸ù¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÅçºéÎÉ¤¬42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÂÀ¸Æü!11·î9Æü!42!¡¡¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤¬¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¥¤¥º¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤Î¤â¡¢Á´¤Æ¤Î´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£9Æü¤Ë42ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¼Ì¿¿¡¢À®¸ù¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ëµ¤·¤¿¡£»£±ÆÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉàÌÈµö¥·¥ç¥Ã¥È»ØÆîá¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤È20Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¡¼ã²á¤®¤Ã¡×¡ÖÎÉ¤¤ºÐ¤Î¤È¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¤È¤·àÀïÂâ¹¥¤á¤ò¸ø¸À¤¹¤ëµÜÅç¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢10Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£