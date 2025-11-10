「自分のミスで…」パラグアイ戦で失点関与→歴史的勝利のブラジル戦に起用されなかった日本代表DFが吐露した本音「悔しい思いをした」
11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が、10日に千葉県内で始動。初日のトレーニングを実施した。
練習後に取材に応じたル・アーブルのDF瀬古歩夢は、10月シリーズを振り返りつつ、こう意気込みを語った。
「10月は悔しい思いをしたというか、チームは負けなかったですけど、自分のミスで失点した。もう一度自分で振り返って、この１か月間取り込んできたので、今回見せられたらいいかなと思っています」
その10月シリーズでは、２−２で引き分けたパラグアイ戦にスタメン出場したものの、失点に絡んでアピールできず。３−２で歴史的勝利を飾ったブラジル戦には起用されなかった。
「もちろん出場しなかった分、悔しさはありますけど、チームが勝ったことは、歴史的快挙ですし、逆に自分の気持ちを高ぶらせてくれたというか、そう思っています」
チームメイトの奮闘に刺激を受けた25歳のDFは、「チームの中でしっかり自分の価値を証明していけたらいいと思う。しっかりアピールしていきたいと思ってます」と前を向いた。
そのブラジル戦で鈴木淳之介が一気に評価を上げたこともあり、立場は安泰ではない。11月シリーズで、再び存在を証明できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
練習後に取材に応じたル・アーブルのDF瀬古歩夢は、10月シリーズを振り返りつつ、こう意気込みを語った。
「10月は悔しい思いをしたというか、チームは負けなかったですけど、自分のミスで失点した。もう一度自分で振り返って、この１か月間取り込んできたので、今回見せられたらいいかなと思っています」
その10月シリーズでは、２−２で引き分けたパラグアイ戦にスタメン出場したものの、失点に絡んでアピールできず。３−２で歴史的勝利を飾ったブラジル戦には起用されなかった。
チームメイトの奮闘に刺激を受けた25歳のDFは、「チームの中でしっかり自分の価値を証明していけたらいいと思う。しっかりアピールしていきたいと思ってます」と前を向いた。
そのブラジル戦で鈴木淳之介が一気に評価を上げたこともあり、立場は安泰ではない。11月シリーズで、再び存在を証明できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！