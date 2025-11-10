【近畿の天気】１１日（火）は朝冷える！　前日より気温大幅ダウン　晴れる所が多いが北部は引き続き折りたたみ傘を

１１月１１日（火）の近畿地方は、朝冷える。前日より気温が大幅に低い所が多くなりそうです。



１０日（月）は西高東低の気圧配置になり、上空には寒気が流れ込んできています。火曜は高気圧が張り出してきて、冬型は解消されますが、寒気が居座り、日本海側では雲が出やすく、午前中はしぐれやすい状態が続くでしょう。



北部は引き続き折りたたみの傘があると良さそうです。



中部と南部は多少雲の広がるときがあるくらいで、概ね晴れるでしょう。





朝の最低気温は、７〜１１℃くらいの所が多く、和歌山は前日より８℃ほど低い９℃、奈良は６℃下がって７℃の予想です。前日の体感との差にお気をつけください。日中の最高気温は１６〜１８℃くらいの見込みです。日ざしの温もりはあるものの、暖かさは少し物足りないでしょう。台風２６号はフィリピンを通過し、進路を北へ変えながら再び発達する見通しです。１２日（水）に台湾付近、１３日（木）に先島諸島付近へと進む見通しです。１４日（金）には熱帯低気圧に変わる見込みですが、南西諸島は台風の影響に注意してください。本州付近では、直接の影響はなさそうです。今週は秋晴れとなる日が多く、週の後半は平年より高い２０℃くらいまで気温の上がる日もありそうです。一日の気温差の大きい１週間となる見込みです。