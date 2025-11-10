熊本県の西原村と南阿蘇村にまたがる俵山で、昨日から行方が分からなくなっていた70代男性が今朝、無事に発見、救助されました。

【写真を見る】俵山での遭難男性は無事 「みんなが登りやすい山」に潜むワナ 熊本

救助されたのは熊本市在住の70代の男性です。

昨日（9日）正午ごろ、男性の家族からの通報を受け、警察や消防が捜索を開始、今日（10日）も早朝から消防団やボランティアを含む約130人で捜索していました。

そして午前8時10分頃、西原村の交流施設萌の里から南東に約1.5km付近で男性が発見されました。

警察などによりますと、男性は防災ヘリコプターで救助され、病院に運ばれましたが、けがはなく、話も出来る状態だったということです。

男性は、おとといの昼頃から山に入ったとみられ、発見時、沢で水を補給をしていました。

「みんなが登りやすい山」に潜むワナ

俵山というと、一見「なだらかな開けた山」という印象が強いですが、実は、今年の7月には「下山ルートを間違えて」、去年の8月には「下山中に足を負傷してはぐれて」遭難者が出ています。

なぜ遭難が相次ぐのか、今日の捜索にも加わり、登山に詳しい、アウトドアと登山の専門店「シェルパ」の阿南大吉さんに聞きました。

捜索に参加 阿南大吉さん「みんなが登りやすい山ということで、正規ルート以外に大勢の人に踏み固められて脇道ができやすい。放牧された牛がつくる獣道もあって迷いやすい。また、昨日は視程2mほどの濃い霧が出ていた。慣れた山でも慎重に、が大切」