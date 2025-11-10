サッカー日本代表MF久保建英（24＝Rソシエダード）が9日深夜放送の「KICK OFF！ J」（日曜深夜0・58）にVTR出演。元日本代表FW柿谷曜一朗氏（35）のインタビューを受け、史上最強と言われている“森保ジャパン”についての思いを語った。また、苦手なことを明かす場面もあった。

史上最強と言われる現在の日本代表。その心境を問われると、「どうなんでしょうね…」とひと呼吸置き、「全体のレベルは史上最強と言っても差し支えないのかなと思うけど、個々の能力で言うと、歴代の日本代表にも突出した方がたくさんいて。それに僕らが勝ってるかと言ったら、やっぱり結果で示さないと何も意味がないと思う」と持論を展開。「史上最強にふさわしい戦いができるかっていうのは、ここからみんなで考えていきたいなと思う」と力を込めた。

期待へのプレッシャーについては「僕個人はあまりサッカーに関してプレッシャーを感じることはない」とさらり。「僕、自信があるものに関してはプレッシャーを感じない」と続け、「ミスったらどうしようとかあんま考えないんで」と語った。

サッカー以外でのプレッシャーを突っ込まれると、「苦手なことは基本、自信なくなっちゃうっていうか」と苦笑い。「例えば僕、字があんまり奇麗じゃなくて。それとかも嫌なので最近練習したりとか、なんとか克服しようと頑張っているんですけど」と字を奇麗に書くことが苦手と打ち明け、それを克服するために練習していることも明かした。

「苦手なことがあると、気にしちゃう。あんまみんな気にしてないのに」と笑い、「でも、良かったです。サッカーが自信があって」と最後は胸を張った。