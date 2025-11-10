ß·Êæ´õ¡¢¸ª¤ò´ó¤»¤¢¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤À¡ª¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îß·Êæ´õ¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¸ª¤ò´ó¤»¤¢¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûß·Êæ´õ¤ÈÉ×¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡15ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¡¢2011Ç¯¤ÎFIFA½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ß·¡£2015Ç¯8·î¤Ë¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¸½ºßÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎÄÔ¾åÍµ¾Ï¡Ê49¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2017Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤ä¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢¡Ö²ÈÂ²»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ª¤ò´ó¤»¤¢¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯11·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBS10¡Ø¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀä·Ê¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¡Ù¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¸ª¤ò´ó¤»¤¢¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤§É×ÉØ¤ä¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤À¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë