°ËÆ£¾¢2´§¡¡74¼ê¤Ç¿û°æÈ¬ÃÊ·âÇË¡ÖÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸ÞÊ¬¤ËÌá¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×²¦¾ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°
¡¡¾´ý¤ÎALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ï10Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤ÇÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤Î¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡Ê33¡Ë¡½°ËÆ£¾¢2´§¡Ê23¡ËÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¸å¼ê¤Î°ËÆ£¤¬74¼ê¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â2¾¡2ÇÔ¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÏ¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸ÞÊ¬¤ËÌá¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢4¾¡ÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ°Ê¾å¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¡£17Æü¤Î¿û°æÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢20Æü¤ÎºÇ½ª°ìÀÆÂÐ¶É¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤¬·è¤Þ¤ë¡£Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ë¿û°æ¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¾´ý¤ò»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡4¾¡¡á±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ
¡¡3¾¡2ÇÔ¡á¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ
¡¡2¾¡2ÇÔ¡áÀ¾ÅÄ¡¡ÂóÌéÏ»ÃÊ¡¢¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡¢°ËÆ£¾¢2´§
¡¡1¾¡2ÇÔ¡áº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ
¡¡4ÇÔ¡áÂç¶¶µ®Þ«¼·ÃÊ