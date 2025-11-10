サッカー日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）が１０日、都内で行われたＪＦＡ・アディダス「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会にゲストとして登壇した。

森保ジャパンは来年６月の北中米Ｗ杯で優勝を目標に掲げる中、南野はトークショーで「決勝戦でどこの国と戦いたいか」と問われ、「個人的にはフランスと戦いたいなと思っている。僕がプレーするリーグの国でもあるし、ヨーロッパでトップクラスに強いチーム。そんなチームとＷ杯決勝で戦うことができたら最高だなと思う」と目を輝かせた。続けてスコアは「フランスに勝つのは相当難しいと思いますけど、理想は２―０で、タケ（久保）と敬斗（中村）が１点ずつゴールを決めて勝てればいいかな」と頂上決戦での青写真を描いた。

目標に掲げる優勝に近づくために、今の自分に必要なことを「自分の限界を超える」と書いたフリップを見せると「ベスト１６の壁を超えて、その先に行く。まだ見たことのない最高の景色を見に行くということは、僕自身もサッカー人生で最高の状態で挑まないといけない。そのためには日々自分の限界を超える気持ちを持って、試合や練習に臨むことがすごく重要」と力を込めた。