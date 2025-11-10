タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。日本で多い名字について私見を述べる一幕があった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「名字が『あ行』で始まる人は人の目にとまりやすく何かと有利で経験豊富」という記事が紹介されると、「そうなんだあって途中までは思ってたんですけど、『あ行』で始まる名字の人が２２％いるって知った時に、そりゃ、人数多いだろうって」と話し出した。

その上で「『わ行』の人なんて、ほとんど『わ』しかいないから少ないでしょ。『ら行』なんて、さっき話してたら力石徹しかいなかった」と他の行の名字にも言及。「『ら行』なんていないのよ。周りにいます？ 難読の名字の方でさっき何名かは見つかったけど…」と指摘した。

さらに「『あ行』がすごいのは鈴木、佐藤、田中が入ってないんですよ。まあ、伊藤は入ってるんですけどね。『あ行』の名字が多いって数なのかもね。もしかしたらね」と「佐藤、鈴木のトップスリーを含みながら『さ行』は少ないんですよ。あと、田中、高橋が引っ張ってるわよね、『た行』はね。『あ』『か』『た』が強いんですよ」と話していた。