カタールで開催中のＵ―１７Ｗ杯を視察した元フランス代表ＤＦミカエル・シルベストル氏が、カタールの地方組織委員会のインタビューに応じ、同大会を称賛した。マンチェスターＵやアーセナル、インテルといった名門クラブで４００試合以上出場した同氏は、未来のスター候補が躍動する同大会について「サッカーの質は非常に高く、アグレッシブで、選手たちは全力を尽くしています。グループステージはプレッシャーが厳しく、ピッチ上では精鋭の選手たちが繰り広げる試合を観戦できるので、そのクオリティーは格別です」と話した。

さらにシルベストル氏が特に感銘を受けたのは、大会のスムーズな運営。「会場からインフラまで、特に私のようなゲストにとって、運営の水準は素晴らしい。選手たちがサッカーに集中し、世界の舞台で活躍するために必要なすべてがそろっています」。２０２２年のカタールＷ杯も観戦した同氏は「２０２２年のＷ杯では、１日で複数の会場で複数の試合を観戦することができました。スタジアム間の移動、ピッチの質、インフラなど、すべてがスムーズでした。Ｕ―１７ワールドカップがカタールに決定した時は、心から喜びました。これは私にとって、これは誰にとってもｗｉｎ―ｗｉｎの関係です」と語っていた。

同大会に出場中のＵ―１７日本代表は、１次リーグを２勝１分けの首位で突破。３２強ラウンドへの進出が決定している。対戦相手は未定。決勝は１１月２７日にハリーファ国際スタジアムで行われる。