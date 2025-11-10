欧州株 堅調、米つなぎ法案成立への期待感で
欧州株 堅調、米つなぎ法案成立への期待感で
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 9772.10（+89.53 +0.92%）
独ＤＡＸ 23993.72（+423.76 +1.79%）
仏ＣＡＣ40 8065.35（+115.17 +1.45%）
スイスＳＭＩ 12403.83（+105.48 +0.86%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47286.00（+201.00 +0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6819.25（+65.50 +0.97%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25552.00（+385.75 +1.53%）
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 9772.10（+89.53 +0.92%）
独ＤＡＸ 23993.72（+423.76 +1.79%）
仏ＣＡＣ40 8065.35（+115.17 +1.45%）
スイスＳＭＩ 12403.83（+105.48 +0.86%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47286.00（+201.00 +0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6819.25（+65.50 +0.97%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25552.00（+385.75 +1.53%）