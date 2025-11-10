欧州株　堅調、米つなぎ法案成立への期待感で
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100　 9772.10（+89.53　+0.92%）
独ＤＡＸ　　23993.72（+423.76　+1.79%）
仏ＣＡＣ40　 8065.35（+115.17　+1.45%）
スイスＳＭＩ　 12403.83（+105.48　+0.86%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47286.00（+201.00　+0.43%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6819.25（+65.50　+0.97%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25552.00（+385.75　+1.53%）