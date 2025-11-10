ドル円１５４．１０近辺、ユーロドルは１．１５７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は154.10近辺、ユーロドルは1.1570近辺での推移。ドル円は東京朝方に153円台半ばから154円付近へと買われたあと、いったん153.50割れまで反落したが、すぐに153円台後半に買い戻された。その後はじり高の動きを続けている。ロンドン市場では再び154円台に乗せており、高値を154.23レベルまで伸ばした。



ユーロドルは東京朝方のドル高局面で1.1542レベルまで下押しされたが、その後はユーロ円の上昇とともに買われている。ロンドン序盤には1.1583レベルまで高値を伸ばした。しかし、買いは一服し、1.1566レベルの先週末ＮＹ終値付近で揉み合っている。ドル指数は足元で、ややドル安に振れているが、先週末レンジ内の動きにとどまっている。



全般に円安の動きが優勢になっている。米議会のつなぎ法案成立に向けた動きへの期待が広がる週明け相場となっている。株式市場も総じて堅調だ。



USD/JPY 154.09 EUR/USD 1.1568

