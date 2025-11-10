宝塚歌劇団「Xmasイベント」内容発表 衣装を使用した111thアニバーサリーツリー、Specialトークショー、カフェやグルメも【一覧】
宝塚歌劇団の111周年を締めくくるアニバーサリーイベント『TAKARAZUKA FANtastic Christmas in UMEDA』が、12月20日・21日を中心に、大阪梅田・茶屋町エリアで開催される。詳細が発表された。
【画像多数】宝塚歌劇団111thアニバーサリーツリー、グルメ、グッズなど
イベントのシンボルとして、宝塚歌劇をイメージした約8メートルのクリスマスツリーが設置され、Specialトークショー、スタービジュアルの特別展示、タカラヅカ・スカイ・ステージカフェ、限定グッズ販売など、華やかなコンテンツで魅力を届ける。
■宝塚歌劇111th Anniversary『TAKARAZUKA FANtastic Christmas in UMEDA』
主催: 阪急電鉄株式会社、株式会社宝塚クリエイティブアーツ
メインイベント開催日：12月20日（土）・21日（日）
開催場所：大阪梅田・茶屋町エリア
▼宝塚歌劇の舞台衣装を使用した豪華な111thアニバーサリーツリー
アプローズタワー1階ガレリアのクリスマスツリーが、宝塚歌劇とコラボレーションした特別バージョン。5組カラーのカラフルなモチーフに加え、宝塚歌劇の舞台衣装をアップサイクルしたオーナメントを使用。
開催日：11月7日（金）〜12月25日（木）
場所：アプローズタワー1階ガレリア
料金：入場無料
時間：午前7時〜深夜0時
▼宝塚歌劇団スターによるSpecialトークショー（宝塚友の会会員様限定）
梅田芸術劇場メインホールでは、計8回のトークショーを実施。組ごとや組を超えたトーク、タカラヅカ・スカイ・ステージコラボレーション企画など各回で異なる企画を用意。
開催日：12月20日（土）・21日（日）
場所：梅田芸術劇場メインホール
料金：各回5000円（税込）
※チケットの販売は終了、宙組は東京宝塚劇場公演中のため出演しない、ライブ中継・配信は実施しない。タカラヅカ・スカイ・ステージで年末特別番組として放送予定。
▼前夜祭企画：宙組公演『BAYSIDE STAR』ライブマルチアングル配信
東京宝塚劇場公演『BAYSIDE STAR』を、手元の端末でカメラアングルを切り替えて楽しめるライブマルチアングル配信が新登場。東京宝塚劇場公演『BAYSIDE STAR』の模様をタカラヅカスクエア限定で配信。桜木みなと、春乃さくら、水美舞斗を中心に宙組スターにフォーカス。
配信日: 12月19日（金）午後1時30分公演
販売期間：12月5日（金）午前10時〜12月19日（金）午後3時
料金：2200円（税込）
▼特別装飾・展示
アプローズタワーエントランスで、宝塚歌劇のイメージ映像を大スクリーン放映、機関誌「歌劇」のポート撮影を手掛ける写真家レスリー・キー氏によるスペシャルタペストリーや全身パネルの展示、TAKARAZUKA FANtastic Christmasロードの登場。
開催日：12月20日（土）・21日（日）
場所：アプローズタワー1階
料金：入場無料
時間：午前7時〜深夜0時（スクリーン放映は午前9時〜午後9時）
▼タカラヅカ・スカイ・ステージ カフェ
梅田芸術劇場メインホール1階の「お野菜ダイニング＆カフェSOLVIVA 梅田」がタカラヅカ・スカイ・ステージとのコラボレーションカフェとしてフード＆ドリンクを提供。
開催日：12月20日（土）・21日（日）
場所：お野菜ダイニング＆カフェSOLVIVA梅田
予約開始日：11月12日（水）午前10時〜（完全予約制）
▼キッチンカー
MBS本社前にTAKARAZUKA FANtastic Christmasキッチンカーが登場。
開催日：12月20日（土）・21日（日）
場所：MBS本社前
時間：午前10時〜午後8時
▼オリジナルグッズ販売
イベントの限定オリジナルグッズ販売と「FANtasticワークショップ」を開催。
開催日：12月20日（土）・21日（日）
場所：梅田芸術劇場メインホール2階
時間：午前10時〜午後8時
※オリジナルグッズはトークショーのチケットなしで購入可能
▼ホテル阪急インターナショナル レストランコラボレーション
ホテル直営レストランにおいて、宝塚歌劇とのコラボレーションメニューが登場。
期間: 12月1日（月）〜25日（木）
場所: ホテル阪急インターナショナル 直営レストラン
※店舗によって販売期間が異なる、1日の販売数に限りあり
