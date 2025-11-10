【ワシントン＝阿部真司】米議会上院は９日、当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案の修正案を採決するための「動議」を可決した。

民主党議員の一部が賛成に回った。上院による修正案の可決は確実で、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖は週内にも解消される見通しとなった。

賛成６０、反対４０票だった。民主党系８人が賛成し、可決に必要な６０票に達した。修正案は１０日にも上院で可決された後、可決に必要な過半数を共和党が握る下院での採決を経てトランプ大統領が署名し、成立する見通しだ。修正案は、来年１月３０日までの政府資金を確保するほか、閉鎖中に実施した政府職員の解雇を撤回するなどとしている。

一方、民主党が延長を求めていた、年末に期限が切れる医療保険補助を巡っては、１２月に関連法案を採決することで共和党と民主党の一部が折り合った。トランプ氏は９日、ホワイトハウスで記者団に「閉鎖はもうすぐ終わりそうだ」と語った。

１０月１日に始まった政府機関の閉鎖は９日で４０日目となり、最長記録を更新している。航空便の欠航や遅延が相次いでいるほか、閉鎖に伴う政府支出の停止が米経済に最大１４０億ドル（約２兆円）の損失をもたらすとの試算も出ている。