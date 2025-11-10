育休をとって家事や育児をやってくれる旦那さんは頼りになりますよね。ただ、やるにはやるけれど失敗の連続で、その尻拭いを奥さんがすべてやる羽目になったらどうでしょうか？ きっと行き場のない旦那さんへのモヤモヤが募ることでしょう。今回は、旦那がやらかした家事の尻拭いをさせられた妻がブチ切れた話をご紹介いたします。

家事の失敗が多すぎる

「育休をとって家事をやってくれる夫。周りから見たらいい夫に見えるんだろうけど、家事を失敗することが多くて困っています。食器洗いをしてくれるけど、泡が残ったままだったりコップに汚れがついたままだったりするのは日常茶飯事。

一番大変だったのは、夫がポケットにティッシュを入れたまま洗濯機を回してしまったこと。しかもかれこれ5回以上はやらかしています……。さすがにこれには、ブチ切れてしまいましたよ。もちろん誰にでも失敗はあると思います。私もたまに失敗することはあるし。でも何度言っても学ばない上に、結局失敗した家事の尻拭いは私がやることになるんです。得意不得意はあるとはいえ、もうちょっと真剣にやってくれないかな……。

これが仕事だったらクビになってもおかしくないのに、やっぱりどこか家事を甘く見ている証拠なのかもしれません。正直、やることが増えるから早く育休が終わってほしいとまで思ってしまいます」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 家事をやってくれるだけでありがたいという、そもそものハードルが低く設定されていることにもモヤッとしてしまいますよね。やるからには責任を持ってやるべきですし、失敗したら自分でなんとかしないとまた同じことの繰り返しになるだけ。旦那さんの育休中に余計な仕事が増えて、ストレスが溜まっている女性は多いかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。