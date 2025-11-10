「竹害」から「竹材」へ。



全国的にやっかい者となっている竹を、資源として活用するための流通拠点が全国で初めて宇部市に開設されました。



宇部市藤河内にきょう開設されたのは、全国初の竹材流通拠点「宇部竹市場」です。



県から業務委託されたやまぐち竹利活用ネットワークが持ち込まれた竹を粉砕して資材などとして業者に販売することを目指しています。



用途としてはバイオマス燃料や肥料、そして家畜用飼料が想定されていてパウダー状に細かく砕いたり、粒状にしたりすることが出来ます。





（一般社団法人やまぐち竹利活用ネットワーク 田澤恵津子代表理事）「竹害から竹材へという形で、竹は未来につなぐ宝だと思っております」竹を持ち込むことが出来るのは、「竹林経営マイスター」として県が認定した人だけです。（田澤代表理事）「ここは竹を持ち込む人、そして竹を買い取る人、それがマッチングできるポイントになります」県では、当面3年間、モデル事業として実施し、収益面を含め、その成果を検証していくことにしています。（田澤代表理事）「ここがいいモデルケースとなって、全国で竹害と悩んでいる人たちが、竹害ではなく竹材になるような流れがここから発信できればと思います」厄介者の竹が地域資源として新たな価値を生むのか。竹林問題の課題解決の一助になることが期待されています。