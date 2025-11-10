È¬Â¼ÎÝ¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¡Ö¥Áー¥à¤ËÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡×¡Ö²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¹¤®¡×¼ç¼´¤È»Ø´ø´±¤¬Àä»¿
¡¡È¬Â¼ÎÝ¤ÎÉ¾²Á¤¬±·ÅÐ¤ê¤À¡£
¡¡NBA2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ï10»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÏÂç¹õÃì¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤ò·ç¤¯Ãæ¤Ç¾¡Î¨7³ä¤ò¼ý¤á¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¬Â¼¤À¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ15.8ÆÀÅÀ¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨48.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¡£À®¸ùÎ¨¤Ï¥êー¥°16°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢5»î¹ç°Ê¾å¥¹¥¿ー¥¿ーµ¯ÍÑ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤Ï8°Ì¤Ë¤Þ¤Ç·«¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¬Â¼¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤â¾Þ»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£JJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¥µー¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ28¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·èÄêÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¥Üー¡Ê¡¦¥ì¥Ù¥¹¥¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡Ë¤ÈËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¾éÃÌ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ç8Ê¬´Ö¡¢¤¤¤ä»þ¤Ë¤Ï30Ê¬¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¥Üー¥ë¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³´°Á´¥Õ¥êー¤Ê¾õÂÖ¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¦¥§¥ó¥Óー¡Ê¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ë¤òÂà¾ì¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥É¥íー¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÄÌ»»8ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÍ¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥×¥ìー¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÀï½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¬Â¼¤Î¡È»ÈÍÑÉÑÅÙ¡É¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¥í¥¹¥¿ー¤Î¥æー¥»ー¥¸¡¦¥Ñー¥»¥ó¥Æー¥¸¡Ê»ÈÍÑÎ¨¡Ë¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î39.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¬Â¼¤Ï¤ï¤º¤«16.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥Áー¥àÆâ¤Ç7ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¤ä¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤è¤ê¤âÄã¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¦¥£¥ó¥·¥§¥¢¡Ê¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡Ë¤Ï¥í¥¹¥¿ー4°Ì¡¢¥È¥¥¥ëー¡¦¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñー¥»¥ó¥Æー¥¸¡ÊÁ´ÂÎÅª¤Ê¥·¥åー¥È¸úÎ¨¡Ë¤Ï¥í¥¹¥¿ー2°Ì¤È¡¢¥Áー¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢£¡Ö²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áGetty Images
¡¡¥ì¥Ö¥í¥óÉÔºß¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤â¡¢È¬Â¼¤Ë¤ÏÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥³ー¥È¤Ç¤âÍ§¾ð¤òÃÛ¤¯¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥à¥é¥¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥³ー¥È¤È¥ª¥Õ¥³ー¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤¬¥Ñ¥¹¤ò²ó¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È²ó¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¾éÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¾ï¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¿ÍÊÁ¤âºÇ¹â¡£¥Áー¥à¤ËÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤è¡£Èà¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
¡¡ÆùÂÎÌÌ¤Ç¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤â²áµîºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±Ç¤ëÈ¬Â¼¡£¡ÈNBA7Ç¯À¸¡É¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤½¤ÎºÍÇ½¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ëµ±¤¤òÊü¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡áMeiji
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¬Â¼¤È¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬Í§¾ð¤ò¥Æ¥¹¥È¡ª¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²òÅÙ¤Ï¡©