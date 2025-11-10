森保J初日は久保建英、菅原由勢ら9人が合流!! 新ウェア&W杯公式球もお披露目
キリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表が10日、千葉市内で始動した。合宿初日はMF久保建英(ソシエダ)、DF菅原由勢(ブレーメン)、MF中村敬斗(スタッド・ランス)ら9選手が合流。そのうち6選手がピッチでトレーニングを行い、ボールを使ったメニューを織り交ぜつつも、対人要素や接触プレーのない軽めの調整となった。
ピッチで練習したのは7日の金曜日に所属先のリーグ戦を終えた久保、菅原、中村と国内組のGK早川友基(鹿島)、DF安藤智哉(福岡)、MF佐藤龍之介(岡山)の計6選手。8日に所属先のリーグ戦を終えて早めに帰国したMF南野拓実(モナコ)、FW町野修斗(ボルシアMG)、DF瀬古歩夢(ル・アーブル)の3選手もチームに合流し、室内で調整した。
ピッチでの練習は1時間強にわたって行われ、直近の試合からのリカバリーを意識した軽めのメニューで実施。フィールドプレーヤーは99年生まれの安藤、2000年生まれの菅原と中村、01年生まれの久保、06年生まれの佐藤と若い選手が並ぶなか、それぞれ和気藹々とした雰囲気で練習に取り組んでいた。
日本代表は14日に豊田スタジアムでガーナ代表、18日に国立競技場でボリビア代表とそれぞれ対戦。今回から来年夏のW杯で着用する「水平線(HORIZON)」をモチーフとした新ユニフォームを着用する。またトレーニングウェアも一新され、この日の練習からライトブルーとオレンジを大胆にあしらったシャツを新たにお披露目。ボールもW杯の公式球「トリオンダ(TORIONDA)」と使用していた。
(取材・文 竹内達也)
ピッチで練習したのは7日の金曜日に所属先のリーグ戦を終えた久保、菅原、中村と国内組のGK早川友基(鹿島)、DF安藤智哉(福岡)、MF佐藤龍之介(岡山)の計6選手。8日に所属先のリーグ戦を終えて早めに帰国したMF南野拓実(モナコ)、FW町野修斗(ボルシアMG)、DF瀬古歩夢(ル・アーブル)の3選手もチームに合流し、室内で調整した。
9選手での円陣からスタート
MF南野拓実(モナコ)らは室内調整
ピッチでの練習は1時間強にわたって行われ、直近の試合からのリカバリーを意識した軽めのメニューで実施。フィールドプレーヤーは99年生まれの安藤、2000年生まれの菅原と中村、01年生まれの久保、06年生まれの佐藤と若い選手が並ぶなか、それぞれ和気藹々とした雰囲気で練習に取り組んでいた。
W杯公式球を初使用し、明るい雰囲気でのトレーニング
日本代表は14日に豊田スタジアムでガーナ代表、18日に国立競技場でボリビア代表とそれぞれ対戦。今回から来年夏のW杯で着用する「水平線(HORIZON)」をモチーフとした新ユニフォームを着用する。またトレーニングウェアも一新され、この日の練習からライトブルーとオレンジを大胆にあしらったシャツを新たにお披露目。ボールもW杯の公式球「トリオンダ(TORIONDA)」と使用していた。
(取材・文 竹内達也)