本を読むことの大切さも伝えました。



パリオリンピック女子柔道の金メダリスト角田夏実さんがきょう（10日）、田布施町の中学校で特別授業を行いました。



（角田夏実さん）

「自分が苦しい時こそ助けてくれる人同じ仲間がいるから一緒に頑張らなきゃいけないとすごく今回のオリンピックで感じました。」



角田夏実さんは千葉県出身で、2024年のパリオリンピック女子柔道48キロ級で金メダルを獲得しました。





田布施中学校での特別授業は、読書の楽しさや夢・目標に向かって挑戦する大切さを伝えようと開かれたもので、角田さんは「これまでの読書歴と柔道について」をテーマに生徒たちに語りかけました。（角田さん）「きょう失敗したな怒られたなという日があっても漫画や本の世界に入ることで、ちょっとだけ現実逃避できる、そんな良さもある。漫画の中にも主人公がいて人生を歩んでいるのでその中から勇気だったりいろいろなヒントが与えてもらえると思うので人生の先輩だと思って本を読んでもらえるといいかなと思います。」角田さんは、生徒たちに読んでもらいたい本も紹介していました。（生徒）「（本は）想像力を深まる登場人物の気持ちがわかることが大切だと思いました。」「自分ひとりじゃなくて仲間がいるので、仲間に感謝して支えられながら頑張っていきたいと思いました。」講演会のあとには柔道教室も開かれ、パリオリンピックで得意技として注目を集めた「巴投げ」も披露しました。