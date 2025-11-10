·²ÇÏ¤¬Àì½¤ÂçFW¾¾ËÜ»©À¿¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡Ö·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï10Æü¡¢Àì½¤ÂçFW¾¾ËÜ»©À¿¤Î2026¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Àì½¤Âç³Ø¤Î¾¾ËÜ»©À¿¤Ç¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üFW¾¾ËÜ»©À¿
(¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤³¤¦¤»¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯8·î12Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
»°½Å¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
172cm/65kg
¢£·ÐÎò
°¦Åæ¥µ¥Ã¥«¡¼¾¯Ç¯ÃÄ-Ì¾¸Å²°U-15-Ì¾¸Å²°U-18-Àì½¤Âç
