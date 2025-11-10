

○構造計画ＨＤ <208A> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.04％にあたる3万5000株(金額で1億1305万円)を上限に、11月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○フジＨＤ <4676> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の9.50％にあたる2000万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年11月10日まで。



○藤コンポ <5121> [東証Ｐ]

発行済み株式数の14.38％にあたる337万1241株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○油研工 <6393> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.05％にあたる15万株(金額で4億5000万円)を上限に、11月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○フルマルＨＤ <7128> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.4％にあたる84万5329株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○南陽 <7417> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.62％にあたる70万株(金額で11億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年11月10日まで。



○プロネクサス <7893> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.92％にあたる100万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年6月23日まで。



○グロブライド <7990> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.2％にあたる120万株(金額で27億6960万円)を上限に、11月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は11月28日付で消却する。



○京王 <9008> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.9％にあたる340万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月18日から26年3月31日まで。



○ＡＮＡＨＤ <9202> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の14.2％にあたる6750万株(金額で1500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月16日から26年12月15日まで。



○中央倉 <9319> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる89万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年10月31日まで。



○ＮＩＳＳＯ <9332> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.88％にあたる30万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年1月31日まで。



○イノテック <9880> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の10.6％にあたる140万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月11日から26年4月30日まで。



［2025年11月10日］



株探ニュース

