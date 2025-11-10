LIVE Blu-ray¡ØÁó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤ DRAMATIC LIVE ¡ÈMETEORA¡É¡ÙÈ¯Çä·èÄê
Áó°ææÆÂÀ¤È¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬LIVE Blu-ray¡ØÁó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤ DRAMATIC LIVE ¡ÈMETEORA¡É¡Ù¤ò2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï9·î6Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö¤ÎÌë¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÈDRAMATIC LIVE¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Á°È¾¤òDRAMA PART¡¢¸åÈ¾¤òLIVE PART¤Î2Éô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¡£DRAMA PART¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETEORA¡Ù¼ýÏ¿¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖCosmoS¡×¤ÎMV¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦Àþ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£º½Çù²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¤ÎÀ±¤Ç¡¢ºÆ¤Ó²Ö¤òºé¤«¤»¤è¤¦¤È¸ÉÆÈ¤Ë¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ëÀÄÇ¯¡¦¥¢¥ª(Áó°ææÆÂÀ)¤È¡¢±§ÃèÁ¥¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¾èÁÈ°÷¤¬²õÌÇ¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç±§Ãè¶õ´Ö¤òÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤ÎÀ±½Ð¿È¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¦¥ß(¼·³¤¤Ò¤í¤)¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¸òÎ®¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦¤Ë±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¸åÈ¾¤ÎLIVE PART¤Ï¿å¼ùÆà¡¹¡ßT.M.Revolution¤Î¡Ö³×Ì¿¥Ç¥å¥¢¥ê¥º¥à¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¡¢¥½¥í¶Ê¤ä¤ª¸ß¤¤¤Î³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¡¢¼·³¤¤Î¡ÖIt¡Çs My Soul¡×¡¢Áó°æ¤Î¡ÖBAD END¡×¤ò¥³¥é¥Ü²Î¾§¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¸«¤´¤¿¤¨ËþºÜ¤ÎËÜÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢±ÇÁüÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÁó°æ¤È¼·³¤¤Î¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæËÜÉÕ¤¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ¥»¥Ã¥È¤âÉÕÂ°¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LIVE Blu-ray¡ØÁó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤ DRAMATIC LIVE ¡ÈMETEORA¡É¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î4Æü(¿å)
ÉÊÈÖ¡§ECB-1846
²Á³Ê¡§¡ï12,320(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï11,200)
Í½Ìó¡§http://kinkurido.jp/shop/g/gECB-1846/
¾¦ÉÊÆâÍÆ
▶LIVE Blu-ray¡ÖÁó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤ DRAMATIC LIVE ¡ÈMETEORA¡É¡×
▶ÂæËÜÉÕ¤¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (B5¥µ¥¤¥º/Á´36¥Ú¡¼¥¸)
▶¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ¥»¥Ã¥È (Áó°ææÆÂÀver.¡Ü¼·³¤¤Ò¤í¤ver.)
Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÖÁó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤ DRAMATIC LIVE ¡ÈMETEORA¡É¡×
▶DRAMA PART
01.CosmoS -Short Version-
02.Stella
03.º½Çù¤Î²Ö
04.CosmoS -Reprise Version-
▶LIVE PART
01.³×Ì¿¥Ç¥å¥¢¥ê¥º¥à / Áó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤
02.Not Over / ¼·³¤¤Ò¤í¤
03.give me ♡ me Covered by Hiroki Nanami / ¼·³¤¤Ò¤í¤
04.Knock down night / ¼·³¤¤Ò¤í¤
05.It¡Çs My Soul / Áó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤
06.Îí / Áó°ææÆÂÀ
07.¥Ý¥é¥ê¥¹ Covered by Shouta Aoi / Áó°ææÆÂÀ
08.flower / Áó°ææÆÂÀ
09.BAD END / Áó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡ÖDRAMATIC LIVE ¡ÈMETEORA¡É¡×Making Movie
¢£ÆÃÅµ
QR¥³¡¼¥ÉÉÕ¤LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨QR¥³¡¼¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤ÈSPECIAL VOICE¤¬Ä°¤±¤ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£Áá´üÆÃÅµ
LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
Í½Ìó´ü´Ö ¡§2025Ç¯11·î10Æü(·î)19:00¡Á2025Ç¯12·î28Æü(Æü)23:59
¢¨ÆÃÅµ¤Î QR¥³¡¼¥ÉÉÕ¤LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤âÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
Áó°ææÆÂÀ¡ß¼·³¤¤Ò¤í¤ ¥³¥é¥Ü¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETEORA¡Ù
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/METEORA_CD
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/AOI_NANAMI_METEORA
¡ÖCosmoS¡×¡§https://youtu.be/AQTHzTIp-kw
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë KICS-94215/ÀÇ¹þ¡ï6,050
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë KICS-4215 /Äê²Á¡ï2,640
¢¡¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ÀÇ¹þ¡ï10,450
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
CD¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
1.CosmoS
2.Stella
3.º½Çù¤Î²Ö
4.¥Ý¥é¥ê¥¹ Covered by Shouta Aoi
5.give me ♡ me Covered by Hiroki Nanami
Blu-ray½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡¦Special Drama Movie
¡¦¡ÖCosmoS¡×Music Video
¡¦Making Movie
¡¡-¡ÖCosmoS¡×Recording Day /¡ÖMETEORA¡×Still Photo Shooting/¡ÖCosmoS¡×Music Video Shooting