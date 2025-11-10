母・三田寛子さん着用の着物で…中村橋之助さんと元乃木坂46能條愛未さんが婚約会見　2021年に“夫婦”演じ交際に発展

中村芝翫さん（60）と三田寛子さん（59）の長男・中村橋之助さん（29）が婚約したことを発表した。お相手は、元乃木坂46の俳優・能條愛未さん（31）。

能條さんは、34年前の橋之助さんの母・三田寛子さんが着用した着物で会見に臨んだ。

「お母さまが婚約会見の時に着られていたお着物を…」

10日午後、都内のホテルで行われた記者会見。

登壇したのは、歌舞伎界の“ホープ”、四代目・中村橋之助さん。

四代目 中村橋之助（29）：

この度、私中村橋之助と能條愛未は、婚約いたします運びと相成りましたことを、ここにご報告いたします。

俳優の能條愛未さんと婚約したことを発表した。

1995年、当時三代目・中村橋之助さんと三田寛子さんの間に、三兄弟の長男として誕生した橋之助さん。

「人間国宝」七代目・中村芝翫さんが祖父という、“歌舞伎一家”に生まれた。

四代目 中村橋之助（当時8歳、2004年）：

1つ目はね、宇宙に行ってね、お芝居することとね、もう1つはね、昼は歌舞伎役者で夜は野球選手！

三田寛子：

もう野球大好きで…。

2015年、四代目・橋之助を襲名した。

そして襲名から約10年、婚約したことを発表した。

お相手は、乃木坂46の初期メンバー・能條愛未さん。

2018年にグループを卒業後、俳優として活躍している。

ふたりは2021年に舞台「ポーの一族」で“夫婦”を演じたことをキッカケに交際に発展したという。

能條愛未（31）：

このお着物は、お母さまのでして、お母さまが婚約会見の時に着られていたお着物を、私も本日着用させていただきました。

34年前、橋之助さんの母・三田寛子さんが着用したものだそう。

中村橋之助（29）：

祖父・芝翫さんが母のために選んだ着物だそうで、母が着ていたものを愛未がこうやって着る、そして父も母も心から喜んでくれて、一生懸命がんばらないとなという気持ちになりました。

挙式・披露宴は、2026年初夏を予定しているという。

