９日に投開票された東京都葛飾区議選で、参政党が擁立した新人候補がトップ当選を果たし、躍進した参院選の勢いを維持していることを見せつけた。

自民党は現職３人を含む７人が落選し、告示前勢力を割り込む結果に終わり、自民内では「高い内閣支持率が選挙結果に結びつかない」との見方が広がった。

定数４０の同区議選には６５人が立候補した。当選した参政の新人は下位当選者が２０００票台にとどまるなかで７６６７票を得ており、自民内でも「勢いが衰えていない。驚いた」との受け止めが出た。参政が同区議選で議席を得るのは初めて。

１７人を擁立した自民の当選者は１０人にとどまり、告示前の１２議席に届かなかった。高市首相が就任し、離れた保守層を取り戻せるとの期待を集めているだけに、自民幹部は「支持率を考えても、もう少し取れたはずだ」と漏らした。日本維新の会からは２人が立候補したが、当選は１人で、与党に厳しい結果となった。

公明党は８人全員が当選し、告示前の議席数を維持した。立憲民主党は３議席、国民民主党は２議席で、それぞれ告示前から１議席増やした。