【ワークマンの1,900円スニーカー】が優秀！「かかとが踏める」「軽やかで快適」だって！

スポーティートレンドの流れから、足元がスニーカーの大人コーデはもはや定番に。せっかくスニーカーを選ぶなら、履き心地にもこだわりたいところです。そこでおすすめしたいのが【ワークマン】から登場した、快適に履けそうなスニーカー。なんと驚きの価格で手に入るんです！

かかとを踏めばスリッポン風にも使える！

【ワークマン】「リラックススリッポンライト」\1,900（税込）

「かかとを踏んでサンダルのようにサッと履ける」（公式サイトより）2WAY仕様が魅力のスリッポンスニーカー。忙しい朝や、ちょっとそこまでのお出かけでも、つい選びたくなるような一足です。ナイロン風のマットな素材感が、ほんのりと都会的なムードを演出してくれそう。耐久撥水機能付きなので、雨の日にもおすすめです。

軽量 × 高反発でたくさん歩く日にも安心

【ワークマン】「アスレシューズハイバウンス」\1,900（税込）

快適な足さばきが期待できる、軽量タイプのスニーカー。「独自の高反発ソールBounceTECH（バウンステック）搭載」（公式サイトより）とあるように、素材にこだわって作られた一足です。耐滑底になっているから、雨上がりのお出かけやアクティブに動く日、作業をしたい日も安心できそう。メッシュ素材の軽快な見た目は、コーデに抜け感をプラスしたい時にもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M