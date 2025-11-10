¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û19ºÐ¡¦º´Æ£Î¶Ç·²ð¡¡¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÊ³µ¯¡Ö¤³¤³¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢£×ÇÕ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ÏÀäÂÐÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æº´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê£±£¹¡á²¬»³¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£¶·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ØàÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëá¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£°Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¢ËÅÄ¡Ë¤È¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç»ÏÆ°¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¡ÊºÆ¤Ó£ÁÂåÉ½¤Ë¡ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Íè¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï£¶·î¤Î³èÆ°¤Ç£ÁÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢£··î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢£Å¡Ý£±Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡££¹¡¢£±£°·î¤Î³èÆ°¤Ï¡¢£Õ¡Ý£²£°£×ÇÕ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²óºÆ¤Ó¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¥±¥¬¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Þ¤¿½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆþ¤êÊý¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢£×ÇÕ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ÏÀäÂÐÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê½é¾·½¸¤Î¡Ë£¶·î¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î²ó¿ô¤ä¡Ê¹¶·â¤Î¡Ë»Å³Ý¤±¤Î»ÑÀª¤¬°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡££Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£²ó¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¤é¤½¤³¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£