ホロライブ・さくらみこ、『金コイ』配信で“奇跡”を起こしリスナー大爆笑「みこちはいつもこうだ」「笑いの神に愛されすぎてる」
「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。現在挑戦中の企画「金コイ伝説」で“奇跡”を起こしてファンを爆笑させた。
【動画】さくらみこさんが起こした“奇跡”の瞬間（19：09ごろ）
「金コイ伝説」はゲーム『ポケットモンスター ルビー』（2002年）を色違いの「コイキング（金コイ）」でクリアを目指すもので、みこさんは先日100時間以上かけてようやく「金コイ」を釣り上げたことでも話題になっていた。
9日に行われた配信は「【捜索】０時までにヒンバスを探してます見かけた方はご連絡下さい」と題され、今度はジム戦のために新たなポケモン「ヒンバス」を釣ることに。このポケモンは特定の場所でしか釣れないうえに、出現場所もランダムなので非常に珍しいポケモンになっている。
かなりの長時間耐久になると予想されたが、釣りを開始してわずか数分後、「みこちゃんは何時間で釣れるでしょう？」の言葉と同時に「ヒンバス」は出現。みこさんは大絶叫し、チャット欄も「はえーよｗ」「きちゃー!!」と大興奮の声で溢れた。
みこさんが見せつけた圧倒的な“配信者力”にファンからは「金コイ8カ月、ヒンバス6分」「このシーンは完全なギャグでしたね」「タイミングが笑いの神に愛されすぎてる」「みこちはいつもこうだ。予想外の展開で俺らを楽しめてくれる」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】さくらみこさんが起こした“奇跡”の瞬間（19：09ごろ）
「金コイ伝説」はゲーム『ポケットモンスター ルビー』（2002年）を色違いの「コイキング（金コイ）」でクリアを目指すもので、みこさんは先日100時間以上かけてようやく「金コイ」を釣り上げたことでも話題になっていた。
かなりの長時間耐久になると予想されたが、釣りを開始してわずか数分後、「みこちゃんは何時間で釣れるでしょう？」の言葉と同時に「ヒンバス」は出現。みこさんは大絶叫し、チャット欄も「はえーよｗ」「きちゃー!!」と大興奮の声で溢れた。
みこさんが見せつけた圧倒的な“配信者力”にファンからは「金コイ8カ月、ヒンバス6分」「このシーンは完全なギャグでしたね」「タイミングが笑いの神に愛されすぎてる」「みこちはいつもこうだ。予想外の展開で俺らを楽しめてくれる」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」