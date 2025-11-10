SKE48の入内嶋涼（いりうちじま・さやか、26）が12月24日に初写真集を発売することになり、10日、発表された。

18年12月に9期加入してから7年。入内嶋にとって、「夢のひとつ」だった待望の写真集。昨年2月末発売の「BUBKA」で、水着に初挑戦して以降、グラビアでも注目を集める入内嶋の魅力が詰まった1冊になっている。

撮影は、鹿児島県・奄美大島と、自身の地元である神奈川県で行われ、奄美の海や原生林、プール…解放感たっぷりの水着カットから、ホテルでの初ランジェリーと、これまでなかった“セクシーショット”も収録。大好きな動物と触れ合う写真も収められている。

今回、解禁となった先行カットは、奄美大島で麦わら帽子を被って“ある生き物”を探しているシーン、夜のホテルでのセクシーな黒ランジェリーカット、江ノ島の水族館でのお土産屋さんでのカット、みなとみらいの遊園地での観覧車でのカットの4枚だ。

コメントは以下の通り

入内嶋涼 この度、1st写真集を発売させていただくことになりました！

昨年に初めてグラビアを解禁して、ファンの方から褒めていただき、様々な雑誌でたくさんグラビアをさせていただきました。そこから新しく"写真集を出したい"という夢ができ、ファンの方からも「写真集ずっと待ってるよ！」と言っていただいていたので、今回発売させていただくことになり本当に嬉しいです。

撮影場所やカットも全て私らしさ全開で、でも初めて見る姿もあったりと、ファンの方が最後まで見て楽しめるような写真集になっていると思います！

たくさんの方に手に取っていただけますように。