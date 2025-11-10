＝LOVE大谷映美里、冬のホワイトコーデで美脚披露「スタイル抜群」「天使みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/10】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月9日、自身のInstagramを更新。冬の新作コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「真似したい」美脚コーデ
大谷は「寒くなってきましたね」「皆さんがあったかくして過ごしていただけますように…」とつづり、自身がプロデュースするアパレルブランド「Rosé Muse」の新作アイテムを着た写真を複数枚投稿。白いアウターに白いミニ丈のキャミワンピースを合わせたガーリースタイルでは、ワンピースからのぞく色白な美しい脚を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「2度見した」「冬コーデ真似したい」「天使みたい」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュース27歳美女「真似したい」美脚コーデ
◆大谷映美里、冬コーデを披露
大谷は「寒くなってきましたね」「皆さんがあったかくして過ごしていただけますように…」とつづり、自身がプロデュースするアパレルブランド「Rosé Muse」の新作アイテムを着た写真を複数枚投稿。白いアウターに白いミニ丈のキャミワンピースを合わせたガーリースタイルでは、ワンピースからのぞく色白な美しい脚を披露している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「2度見した」「冬コーデ真似したい」「天使みたい」「可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】