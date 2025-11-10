シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が１０日に自身のインスタグラムを更新。卒業するＮＭＢ４８の２代目キャプテン・小嶋花梨のコンサートにサプライズ登場し、思いをつづった。

「２０２５．１１．９（Ｓｕｎ）小嶋花梨卒業コンサート＠オリックス劇場」と書き始め、「こじりんが声をかけてくれて『夢は逃げない』を一緒に歌わせてもらいました」と報告。「私自身も在籍当時が蘇るような熱いシーンが沢山あってこじりんは加入するずっと前からＮＭＢと共にあったんだなぁと嬉しくもなり、感慨深くもなりました ９年間、ほんとにお疲れ様。ありがとう」と思いを明かし、ねぎらいの言葉を述べた。最後に「そして、３代目キャプテンの希依音が築いていく 新たなＮＭＢ４８も楽しみにしてるぞ」と期待をつづって締めくくった。

写真では小嶋との２ショットや３代目キャプテンの塩月希依音との３ショットもアップした。

この投稿には「さすがにかっこよかった」「ほっんまにエモい！」「涙止まらなかった」「胸がいっぱいに」「鳥肌もの」「3代揃ったー」などの声が寄せられている。