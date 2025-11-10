サッカー日本代表は１０日、千葉県内で親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田）に向け始動した。

今年７月の東アジアＥ―１選手権でＡ代表初招集から９月（ケガで辞退）、１０月、１１月と４連続で招集となったＤＦ安藤智哉は「前回同様チャレンジャー精神でやっていくのか変わらない。まずはトレーニングからしっかり自分の良さをアピールしてピッチに立ちたい」と意気込んだ。

１４日のガーナ戦は地元、愛知・豊田市での開催に「実家は（スタジアム）最寄りの豊田市駅から車で１０分くらい」と明かすと、「小さい時から名古屋サポーターとして試合を見に行っていたので、それが代表戦で迎えられるのはとてもうれしい。いろんな方が見に来るので、ピッチに立てるよう準備したい」と息巻いた。

自身は今季Ｊ２大分からＪ１福岡に移籍した。福岡は、豊田での名古屋戦を１２月に残している関係で、同会場のピッチには立ったことがないが、スタジアムの印象を聞かれると「楢粼正剛さんが代表に選ばれていたので、名古屋ファンとして見てて印象的だった」と懐かしげに語った。