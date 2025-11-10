2023年にチームメートだったデビッド・マキノン氏が絶賛

プロ野球の西武は10日、今井達也投手のポスティングシステムを利用した米大リーグ挑戦を認めると発表した。これに反応したのが、元チームメートのデビッド・マキノン氏だ。自身のXで、山本由伸投手より「打つのが難しくて、最高の球を持っている」と断言。武器にしているスライダーを「エグすぎる」と絶賛した。

マキノン氏はエンゼルスから2023年に西武入り。この年今井は初の2桁勝利となる10勝5敗、防御率2.30を記録している。

Xに当時の今井の印象を「2023年に彼と一緒にプレーしたけど、毎年どんどん成長していた。僕はライブバッティングの練習で（イマイと）対戦したし、ヤマモトやササキとも対戦した。個人的には、一番打つのが難しくて、最高の球を持っていると思ったのはイマイだ！」と投稿。ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手より上だと言い切り「彼が最終的にどこと契約を結ぶことになっても…彼はもっと評価されるべきだ!! 彼は本当に手強いよ！」と過小評価であるともした。

さらに「なぜ彼を打つのが難しかったのか？」という質問に対し「速球は本当に最後まで伸びがあるし、スライダーはエグすぎる！ 遅く（打者に近いところで）変化してくる。特にスライダーは、最初はストライクに見えても最後にはボールになるので対応が難しいんだ」と答えている。

27歳の今井は2016年秋のドラフトで西武の1位指名を受け、作新学院高（栃木）から入団。2018年に1軍デビューし、1軍通算159試合で58勝45敗、防御率3.15。今季は24試合に投げ10勝5敗、防御率1.92の好成績だった。



