『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』振り返り番組をLeminoで独占無料配信開始 森香澄＆SKY-HIら出演、未公開映像も公開に
映像配信サービス・Leminoにて、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』（以下、MAJ）を振り返る特別番組『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 振り返りスペシャル』の無料配信がきょう10日よりスタートした。
【写真】スーツ姿でビシッときめた櫻井海音 『MAJ2026』中間発表会の模様
同番組は、今年5月に開催された第1回『MAJ』の軌跡を辿る内容で、プレミアセレモニーでMCを務めた森香澄が今回も進行役を担当。ゲストにはラッパー／音楽プロデューサーでありBMSG代表のSKY-HIをはじめ、音楽プロデューサーの宅見将典、音楽ジャーナリストの柴那典、MAJ実行委員会副委員長の稲葉豊らが出演し、日本初の本格的な国際音楽賞とされる『MAJ』の舞台裏や意義を多角的に掘り下げていく。
番組内では、セレモニー当日のライブパフォーマンス映像に加え、Creepy Nuts、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETらによる未公開の貴重な映像も配信。参加アーティストの証言とともに、日本の音楽シーンに新たな歴史を刻んだ一夜の熱狂をあらためて体感できる、Leminoオリジナルの特別コンテンツとなっている。
さらに、2026年6月13日に開催が決定している『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に向けて、櫻井海音とヒコロヒーらが登壇した「エントリー作品／アーティスト候補中間発表会」の模様も同日より無料配信中。次回開催に向けた注目ポイントをいち早く知ることができる。視聴はLemino内の特集ページから可能。
